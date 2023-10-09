МО Польши передало изъятую у РФ базу отдыха под Варшавой Войскам территориальной обороны

Ее изъяли в начале ноября 2022 года за неуплату арендной платы в размере $2,5 тыс. в месяц, хотя в договоре такой причины для его расторжения нет

ТАСС, 9 октября. Территорию изъятой у посольства РФ осенью прошлого года базы отдыха "Скубянка" под Варшавой передали в распоряжение Войск территориальной обороны (ВТО) Польши (польский аналог Национальной гвардии). Об этом заявил на брифинге министр обороны республики Мариуш Блащак.

"Территория "Скубянки" будет использоваться в основном для обучения и развития навыков солдат ВТО", - сказал он.

База отдыха "Скубянка" арендовалась российским посольством с 1980-х годов. В начале ноября 2022 года она была изъята за неуплату арендной платы в размере 12 тыс. злотых в месяц ($2,5 тыс.), хотя в договоре такой причины для его расторжения нет.

Посольство России в Польше заявило министерству иностранных дел страны протест в связи с противоправным изъятием базы отдыха. Посольство вынужденно прекратило вносить арендную плату за участок с марта прошлого года в связи с тем, что польские власти, грубо нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года, неправомерно заморозили банковские счета посольства. После их разморозки задолженность планировалось урегулировать.