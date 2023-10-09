Саакашвили дистанционно участвует в заседании суда

Экс-президент Грузии в своем выступлении говорил о внутренней и внешней политике

ТБИЛИСИ, 9 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дистанционно подключился к заседанию Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Трансляцию заседания ведет телеканал Mtavari.

В начале заседания Саакашвили выступил перед судом. Он говорил о внутренней и внешней политике. В частности, экс-президент поддержал Израиль и помахал флажком этой страны. Связь с Саакашвили, находящемся в клинике "Вивамед", периодически пропадала.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на рассмотрении. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы.

7 ноября 2007 года силовики разогнали в Тбилиси многотысячную акцию протеста оппозиции, требовавшей досрочные выборы. Саакашвили обвиняется по статье о превышении служебных полномочий, ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. По мнению адвокатов, экс-президент не отдавал приказа разгонять митинг.