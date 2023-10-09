Премьер Ливана заявил о необходимости избежать конфронтации на границе с Израилем

Поддержание безопасности на юге страны является приоритетом правительства, подчеркнул Наджиб Микати

БЕЙРУТ, 9 октября. /ТАСС/. Приоритетом правительства Ливана является поддержание безопасности на юге Ливана. Об этом, как передал новостной портал Naharnet, заявил премьер-министр республики Наджиб Микати, комментируя обострение ситуации на границе с Израилем.

"Ливан стремится избежать конфронтации на границе, поэтому мы стремимся не допустить эскалации напряженности", - подчеркнул он. По словам премьера, "для Бейрута важна поддержка в этом вопросе со стороны братских арабских государств".

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб сообщил газете Asharq al-Awsat, что шиитская партия "Хезболла" пообещала правительству, что не будет вмешиваться в конфликт между отрядами палестинского сопротивления и Израилем.