DPA: более 50 членов Левой партии намерены исключить Сару Вагенкнехт из ее рядов

По данным агентства, депутата Бундестага до сих пор игнорировала многочисленные просьбы партийных лидеров дистанцироваться от планов по созданию новой партии

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Свыше 50 членов Левой партии (ЛП) планируют исключить германского политика, депутата Бундестага Сару Вагенкнехт из политического объединения. Соответствующий запрос они подали в арбитражную комиссию партии в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, передает агентство DPA.

Вагенкнехт, как указывает агентство, до сих пор игнорировала многочисленные просьбы партийных лидеров дистанцироваться от планов по созданию новой партии. "По этой причине мы подчеркиваем решение правления партии от 10 июня 2023 года о том, что будущее левых - это будущее без Сары Вагенкнехт. И сейчас мы идем официальным путем для этого", - заявили София Леонидакис, лидер фракции ЛП в Бремене, и Элиф Эральп, член правления фракции в Берлине. "Своим заявлением мы хотим защитить нашу партию от дальнейшего ущерба", - говорится в заявлении. При этом уточняется, что имеются в виду недавние земельные выборы в Гессене и Баварии, на которых левые не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

9 сентября газета Bild сообщила, что Вагенкнехт приняла решение основать собственную партию. Как писало издание, новая политическая сила может появиться до конца года - скорее всего, после земельных выборов в Баварии и Гессене 8 октября. Сама Вагенкнехт пока официально не объявляла о своем решении, но назвала Bild четыре пункта, которые для ее партии будут иметь самое важное значение. Одним из них является стремление к миру, а именно проведение такой внешней политики, "в которой снова будет делаться ставка на дипломатию, а не на поставки оружия", и которая будет нацелена на достижение мира с Россией. Оборонный бюджет, как считает Вагенкнехт, нельзя дальше увеличивать, а экономическая война, развязанная Западом против России, по ее убеждению, в большей степени вредит Германии, нежели РФ.

Вагенкнехт является депутатом Бундестага от Левой партии с 2009 года, с 2015 по 2019 год она была сопредседателем фракции. Ее мандат действует до 2025 года. В последние месяцы в СМИ все чаще появлялись публикации о разногласиях Вагенкнехт с руководством Левой партии. Она часто подвергала критике ЛП, в том числе за неоднозначную позицию по отношению к России и санкциям. Вагенкнехт заявляла, что Германии следует отменить ограничения против РФ, пока они не погубили экономику ФРГ.