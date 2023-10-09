9 октября, 15:11,
обновлено 9 октября, 15:36

Иран и Судан договорились о возобновлении дипломатических отношений

Правительства двух стран согласились развивать между собой дружественные отношения, основанные на взаимном уважении суверенитета, равенства, общих интересов

ТАСС, 9 октября. Иран и Судан решили возобновить дипломатические отношения по итогам контактов между высшими должностными лицами. Об этом говорится в заявлении МИД исламской республики.

"Исламская Республика Иран и Республика Судан <...> решили возобновить дипломатические отношения в целях удовлетворения интересов двух стран. Правительства согласились развивать между собой дружественные отношения, основанные на взаимном уважении суверенитета, равенства, общих интересов", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале дипведомства. 

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