Белый дом сообщил, что США с 13 октября начинают вывоз американцев из Израиля в Европу

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, "все еще прорабатываются некоторые детали этого"

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Администрация США приступает с 13 октября к вывозу чартерными рейсами в Европу желающих покинуть Израиль американских граждан. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

"Президент [США Джо Байден] поручил помощникам обеспечить оказание помощи гражданам США, которые хотят покинуть Израиль, и возможность сделать это безопасно. Так что с завтрашнего дня правительство США организует чартерные рейсы, чтобы обеспечить вывоз из Израиля в Европу. Все еще прорабатываются некоторые детали этого", - сказал он.

По словам Кирби, возможность вылететь получат "граждане США и их ближайшие родственники". "Я бы также добавил, что мы рассматриваем другие возможности по увеличению масштабов этого", - отметил он. По словам сотрудника СНБ, речь идет о возможности вывоза американцев из Израиля сухопутным путем и морем.

Кирби уточнил, что, согласно последним данным, в результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли 27 граждан США. 14 американцев считаются сейчас пропавшими без вести.