В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестации в поддержку Палестины

Некоторые демонстранты начали возводить баррикады из мусорных баков

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции и жандармерии приступили к разгону демонстрации в поддержку Палестины, организованной вопреки запрету префектуры в Париже. Согласно кадрам, опубликованным в соцсетях, для разгона толпы был применен слезоточивый газ.

Как уточняет агентство AFP, полиция получила указание пресечь собрание сторонников Палестины на площади Республики в 18:15 по местному времени (19:15 мск) вскоре после появления информации о решении главы МВД Жеральда Дарманена полностью запретить любые пропалестинские манифестации во Франции.

К тому моменту на парижской площади собрались несколько сотен человек, они скандировали лозунги "Свободу Палестине!", "Мы все палестинцы!", а также разместили ее флаги и соответствующие транспаранты на монументе в центре площади. Когда полицейские начали щитами оттеснять собравшихся на прилегающие улицы, в толпе стали звучать призывы к соблюдению права на свободу выражения мнения. Это, впрочем, никак не изменило ситуацию, а некоторые демонстранты начали возводить баррикады из мусорных баков.

Ранее в четверг министр внутренних дел Франции распорядился не допускать проведения каких-либо манифестаций в поддержку Палестины на фоне эскалации арабо-израильского конфликта. Как уточнила газета Le Monde, в телеграмме, разосланной префектам страны, Дарманен потребовал обеспечить "систематическую и видимую безопасность всех учреждений, которые посещают французы еврейской конфессии", включая школы и синагоги. Одновременно он отдал распоряжение задерживать тех, кто примет участие в манифестации вопреки запрету, а также "нарушителей порядка" и непосредственно организаторов акций в связи с тем, что "демонстрации в поддержку Палестины могут спровоцировать нарушение общественного порядка".

С 7 октября, когда произошли первые нападения боевиков ХАМАС на израильские города, во Франции было зафиксировано более 100 случаев проявления антисемитизма, заявил Дарманен. Еще более 2 тыс. соответствующих призывов было выявлено в интернете. К настоящему моменту 24 человека задержаны в связи с этими инцидентами. По словам министра, в основном это были оскорбительные надписи и экстремистские призывы, однако встречались и более серьезные случаи: несколько человек задержали с холодным оружием у входов в синагоги и учебные заведения.