Макрон подтвердил гибель 13 французов после эскалации в Израиле

По словам президента Франции, столько французов не погибало из-за "действий террористов" с момента теракта на Английской набережной в Ницце в 2016 году

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 13 граждан Франции погибли в Израиле начиная с 7 октября после нападения боевиков ХАМАС на израильскую территорию. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации, которое транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

"Нас связывает с Израилем горечь утраты. К настоящему моменту 13 наших соотечественников погибли в ходе этого нападения", - сказал Макрон. Он подчеркнул, что столько французов не погибало из-за "действий террористов" с момента теракта на Английской набережной в Ницце в 2016 году.