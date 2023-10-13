El Mundo: визит Зеленского в Брюссель был вызван опасениями из-за финансирования Украины

По мнению обозревателя газеты Пабло Суансеса, Киев пугает ситуация вокруг сектора Газа, которая может отвлечь на себя внимание не только средств массовой информации, но и внешнеполитических ведомств по всему миру

ТАСС, 13 октября. Обозреватель газеты El Mundo Пабло Суансес полагает, что президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Брюссель на этой неделе из-за опасений, касающихся поддержки Киева странами Запада.

"Поездка <...> связана с крайней обеспокоенностью, охватившей Киев в эти дни, и не только из-за новой зимы ударов и перебоев электроэнергии, - говорится в материале Суансеса, опубликованном 10 октября. - Из-за поступающих тревожных сообщений о Соединенных Штатах и их переговорах о бюджете. Из-за опасений и сомнений среди все большего числа союзников, от Венгрии и Польши до Словакии, которая после недавних выборов планирует заморозить поставки оружия и боеприпасов".

Обозреватель подчеркивает, что особенно Киев пугает ситуация вокруг сектора Газа, которая может отвлечь на себя внимание не только средств массовой информации, но и внешнеполитических ведомств по всему миру, в том числе Госдепартамента.

В Брюсселе 11-12 октября прошла плановая встреча министров обороны НАТО. Ее первый день посвятили Украине, помимо заседания контактной группы состоялась встреча Совета Украина - НАТО с участием Зеленского. Министры 12 октября обсудили региональные военные планы НАТО против России, а также заслушали по видеосвязи брифинг министра обороны Израиля по ситуации на Ближнем Востоке.