13 октября, 04:53
Палестино-израильский конфликт

Постпред Израиля счел постыдной реакцию ООН на призыв жителей Газы к эвакуации

Гилад Эрдан считает, что Организации Объединенных Наций следует сконцентрироваться на осуждении группировки ХАМАС и поддерживать право Израиля на самозащиту

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал постыдной ее реакцию на требование еврейского государства, согласно которому около 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа.

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"Реакция ООН на раннее предупреждение Израиля жителей Газы постыдно", - цитирует заявление Эрдана агентство Reuters. По мнению постпреда, ООН следует сконцентрироваться на осуждении группировки ХАМАС и поддерживать право Израиля на самозащиту.

Ранее представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН решительно призывает отменить любой подобный приказ и считает, что такое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий. 

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