Постпред Израиля счел постыдной реакцию ООН на призыв жителей Газы к эвакуации

Гилад Эрдан считает, что Организации Объединенных Наций следует сконцентрироваться на осуждении группировки ХАМАС и поддерживать право Израиля на самозащиту

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал постыдной ее реакцию на требование еврейского государства, согласно которому около 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа.

"Реакция ООН на раннее предупреждение Израиля жителей Газы постыдно", - цитирует заявление Эрдана агентство Reuters. По мнению постпреда, ООН следует сконцентрироваться на осуждении группировки ХАМАС и поддерживать право Израиля на самозащиту.

Ранее представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН решительно призывает отменить любой подобный приказ и считает, что такое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий.