13 октября, 05:10
Военная операция на Украине

В ЕС считают, что Китай не пытается повлиять на Россию по кризису на Украине

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что с начала украинского кризиса КНР заняла "неоднозначную позицию по этому вопросу"

ГОНКОНГ, 13 октября. /ТАСС/. Страны Евросоюза полагают, что Китай не пытается оказать влияние на Россию по конфликту на Украине. С таким утверждением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей статье, опубликованной в гонконгской газете South China Morning Post.

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"У европейцев появилось ощущение, что Китай не использует свое уникальное влияние для того, чтобы убедить Россию остановить это вторжение, - пишет Боррель. - Мы не просим Китай принять ту же позицию, что и ЕС. Однако Китай не может одновременно усидеть на двух стульях".

Он отметил, что сфера безопасности является важным аспектом отношений между Европой и Китаем и ЕС необходимо "откровенным образом донести [свои] опасения" до Пекина. Как утверждает Боррель, с начала кризиса на Украине Китай занял неоднозначную позицию по этому вопросу.

Боррель 12-14 октября посещает Китай, в ходе визита он примет участие в 12-м раунде китайско-европейского стратегического диалога на высоком уровне. Визит Борреля в КНР в этом году откладывался уже дважды: в апреле из-за положительного теста на COVID-19 и летом после исчезновения из публичного поля занимавшего тогда пост главы МИД Китая Цинь Гана. 

Теги:
УкраинаРоссияКитайБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
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