13 октября, 05:05,
обновлено 13 октября, 05:20
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля за ночь поразила 750 объектов ХАМАС

Последствия ударов Израиля по Газе
© ТАСС/ Reuters

В частности, несколько десятков истребителей атаковали 12 военных объектов, отметили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Истребители, принадлежащие Армии обороны Израиля, за минувшую ночь нанесли удары по 750 объектам палестинского радикального движения ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба в своем Telegram-канале.

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"За прошедшую ночь Армия обороны Израиля нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по подземным тоннелям террористов ХАМАС, а также их военным комплексам, блокпостам и резиденциям высокопоставленных боевиков, которые использовались в качестве командных центров. Также были нанесены удары по зданиям арсеналов и пунктам связи, - говорится в сообщении. - Несколько десятков истребителей атаковали также 12 военных объектов, которые располагались в многоэтажных зданиях и использовались ХАМАС в террористических целях".

"Параллельно с этим военнослужащие спецподразделения Армии обороны Израиля нанесли удар по трем террористам, которые принимали участие в минометных обстрелах израильской территории и в момент атаки находились в своем командном центре в городе Газа", - добавили военные. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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