Минобороны Израиля одобрило эвакуацию жителей города Сдерот

Согласно заявлению ведомства, эвакуированных разместят в гостевых домах, расположенных за пределами города и предоставленных государством

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Израиля одобрило план эвакуации жителей города Сдерот, расположенного на юге страны и подвергающегося обстрелам со стороны палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении военного ведомства, опубликованного на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Министерство обороны Израиля объявляет о запуске национальной инициативы, которая позволит жителям Сдерота разместиться в гостевых домах, расположенных за пределами города и предоставленных государством. Данная программа была одобрена министром обороны Израиля Йоавом Галантом и окончательно согласована вчера вечером в ходе встречи представителей Минобороны, Минфина и канцелярии премьер-министра Израиля. Все эти ведомства будут совместно финансировать программу эвакуации", - говорится в сообщении.

В четверг мэр Сдерота Алон Давиди обратился к премьер-министру с просьбой об эвакуации жителей. Незадолго до этого заявления Сдерот подвергся обстрелу со стороны ХАМАС. В результате удара по меньшей мере четыре человека госпитализированы, двое из них - в тяжелом состоянии.