Турция рекомендовала гражданам сохранять осторожность на юге Ливана

МИД страны призвал "сохранять осторожность и по возможности держаться подальше от районов к югу от реки Литани"

АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции призывает находящихся в Ливане граждан республики не посещать южные регионы страны из-за палестино-израильского конфликта.

"Рекомендуется нашим гражданам, находящимся в Ливане, сохранять осторожность и по возможности держаться подальше от районов к югу от реки Литани", - говорится в заявлении ведомства.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.