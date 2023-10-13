13 октября, 05:46
Палестино-израильский конфликт

Турция рекомендовала гражданам сохранять осторожность на юге Ливана

МИД страны призвал "сохранять осторожность и по возможности держаться подальше от районов к югу от реки Литани"

АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции призывает находящихся в Ливане граждан республики не посещать южные регионы страны из-за палестино-израильского конфликта.

Читайте также
Массированные обстрелы и увеличение числа жертв. Палестино-израильский конфликт

"Рекомендуется нашим гражданам, находящимся в Ливане, сохранять осторожность и по возможности держаться подальше от районов к югу от реки Литани", - говорится в заявлении ведомства.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ЛиванПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация