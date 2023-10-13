Американский сенатор считает, что Байден осведомлен о масштабах коррупции на Украине

Как указал Рэнд Пол, "исторически Украина всегда находилась в списке наиболее коррумпированных стран мира"

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена располагает секретными докладами о масштабной коррупции на Украине, однако до сих пор не обнародовала эти данные. Такое мнение высказал сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки).

"У администрации Байдена есть секретные доклады о растратах и коррупции на Украине. Однако не было никакого публичного подтверждения [этого факта]. Поэтому мы должны быть осторожны - исторически Украина всегда находилась в списке наиболее коррумпированных стран мира", - указал политик в интервью телеканалу Fox News.

Он также отметил, что США следует создать механизмы по контролю нецелевого расходования средств из фондов помощи Киеву. "У нас нет специального генерального инспектора по Украине. У нас был такой инспектор по Афганистану - SIGAR (генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане - прим. ТАСС) <...> и он смог обнаружить, что [в стране] были растрачены десятки миллиардов долларов", - добавил законодатель.

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине особенно остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Политики из США и ЕС открыто заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств.

На этом фоне в стране с начала года возникло несколько крупных коррупционных скандалов, связанных с высшими должностными лицами. Их резонанс был настолько сильным, что президент Владимир Зеленский был вынужден посвятить теме борьбы со злоупотреблениями чиновников одно из своих видеообращений и пообещал приравнять коррупцию во время военного положения к госизмене. Однако позже украинские эксперты заметили, что Зеленский планировал таким образом передать расследование дел о коррупции из ведома НАБУ и САП более лояльной ему Службе безопасности Украины, что в конечном итоге позволило бы власти сводить счеты с оппонентами и не давать хода делам о коррупции среди своих приближенных.