Reuters: Саудовская Аравия приостановила нормализацию отношений с Израилем

Как отметил источник агентства, когда они возобновятся, вопросу об уступках Израиля палестинцам необходимо отдать больший приоритет

ТАСС, 13 октября. Власти Саудовской Аравии приостановили нормализацию отношений с Израилем. Как сообщили агентству Reuters источники, соответствующие переговоры будут отложены.

По словам одного из источников, пока переговоры не могут быть продолжены. Когда они возобновятся, вопросу об уступках Израиля палестинцам необходимо отдать больший приоритет, сообщил источник Reuters.

Как заявил один из собеседников агентства, Вашингтон на этой неделе потребовал от Эр-Рияда выступить с осуждением действий ХАМАС, однако министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд отказался.