13 октября, 15:59,
обновлено 13 октября, 16:39
Палестино-израильский конфликт

Блинкен: США работают с партнерами над созданием "зон безопасности" для сектора Газа

По словам госсекретаря США, создание зон безопасности является "лучшим способом обеспечить безопасность гражданских лиц, оказавшихся под перекрестным огнем"

ДУБАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов работает с партнерами и международными организациями над созданием "зон безопасности" для мирного населения сектора Газа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Дохе.

Читайте также
Массированные обстрелы и увеличение числа жертв. Палестино-израильский конфликт

"Если говорить об оказании помощи гражданскому населению в Газе в отношении того, чтобы оно не подвергалось опасности и чтобы оно имело доступ к необходимой ему гуманитарной помощи, продовольствию, медикаментам, воде, то сейчас мы сосредоточены на оказании помощи в создании зон безопасности, мы делаем это вместе с ведущими международными организациями, которые сотрудничают с Израилем, и работаем с другими партнерами, чтобы добиться этого, именно на этом мы сосредоточены", - отметил шеф американской дипломатии.

По его словам, создание зон безопасности - "лучший способ обеспечить безопасность гражданских лиц, оказавшихся под перекрестным огнем". 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация