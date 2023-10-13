Блинкен: США работают с партнерами над созданием "зон безопасности" для сектора Газа

По словам госсекретаря США, создание зон безопасности является "лучшим способом обеспечить безопасность гражданских лиц, оказавшихся под перекрестным огнем"

ДУБАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов работает с партнерами и международными организациями над созданием "зон безопасности" для мирного населения сектора Газа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Дохе.

"Если говорить об оказании помощи гражданскому населению в Газе в отношении того, чтобы оно не подвергалось опасности и чтобы оно имело доступ к необходимой ему гуманитарной помощи, продовольствию, медикаментам, воде, то сейчас мы сосредоточены на оказании помощи в создании зон безопасности, мы делаем это вместе с ведущими международными организациями, которые сотрудничают с Израилем, и работаем с другими партнерами, чтобы добиться этого, именно на этом мы сосредоточены", - отметил шеф американской дипломатии.

По его словам, создание зон безопасности - "лучший способ обеспечить безопасность гражданских лиц, оказавшихся под перекрестным огнем".