Международные наблюдатели из Европы не могут получить аккредитацию на выборы в Польше

Они подчеркнули, что до сих пор аккредитации получили только наблюдатели от ОБСЕ и Совета Европы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Ряд международных наблюдателей от разных европейских структур столкнулись со сложностями в получении аккредитации на парламентские выборы в Польше, которые пройдут 15 октября. Они выступили с совместным обращением к властям Польши с требованием решить эту проблему.

Подпись под открытым письмом поставили "Европейская платформа за демократические выборы" (EPDE, деятельность организации признана нежелательной на территории РФ), "Silba - Инициатива за диалог и демократию", "Международный либеральный центр Швеции" (Silc), наблюдатели из Эстонии, Дании, Швеции.

"Мы призываем МИД и Государственную избирательную комиссию безотлагательно выдать аккредитацию международным наблюдателям", - написали они, подчеркнув, что до сих пор аккредитации получили только наблюдатели от ОБСЕ и Совета Европы. "Не было озвучено ясных разъяснений, почему другие наблюдатели не получили аккредитацию, а все попытки контакта с МИД оказались тщетными. Без аккредитации наблюдатели не смогут выполнять свои обязанности 15 октября", - добавили авторы обращения.

Отвечая на вопросы журналистов о сложившейся ситуации, глава Государственной избирательной комиссии (ГИК) Польши Сильвестр Марчиняк заявил, что причина - большое количество поступивших в последний момент заявок и необходимость их предварительной проверки в МИД.

"Следует принимать во внимание, что если четыре года назад заявки подали 115 [наблюдателей], то сейчас мы имеем дело более чем с 600, а процедура такова, что ГИК выдает разрешения в сотрудничестве с МИД, который этих людей проверяет", - сказал он.

Как признал Марчиняк, на выборы хотел попасть один наблюдатель из Белоруссии, который оказался одним из фигурантов санкционных списков. "В результате этот человек не въехал в Польшу", - сказал он, подчеркнув, что следует тщательно проверять, "не скрываются ли за данными организациями другие лица или объединения".