Король Марокко встретился с главами Всемирного банка и Международного валютного фонда

Президент ВБ Аджай Банга выразил поддержку Мухаммеду VI в связи с землетрясением, которое произошло 8 сентября 2023 на юге королевства

РАБАТ, 13 октября. /ТАСС/. Король Марокко встретился в пятницу в Рабате с президентом Всемирного банка (ВБ) Аджаем Бангой и директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Банга, общаясь с прессой после аудиенции, приветствовал усилия Мухаммеда VI "по расширению социальной защиты, а также руководящую роль и приверженность монарха улучшению условий жизни марокканцев". Он также выразил поддержку Марокко в связи с землетрясением, которое произошло 8 сентября нынешнего года на юге королевства.

Глава МВФ со своей стороны поблагодарила короля за теплый прием и заявила о солидарности с Марокко.

Банга и Георгиева находятся в Марокко с конца минувшей недели. Они прибыли в королевство для участия в осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Марракеше.

На мероприятие съехались около 12 тыс. участников из 190 стран, включая министров, руководителей центральных банков, парламентариев, представителей частного сектора и организаций гражданского общества, экспертов. Они обсуждают перспективы мировой экономики, тему искоренения бедности, изменения климата, достижения экономического развития и предоставления эффективной помощи. Совместная сессия МВФ и ВБ проводится в Африке впервые за полвека - в 1973 году она состоялась в Найроби.