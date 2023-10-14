Politico: Блинкен уведомил законодателей о якобы угрозе вторжения Азербайджана в Армению

Как пишет газета со ссылкой на источники, в Госдепе, по словам госсекретаря США, полагают, что это может произойти в ближайшие недели

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил группу законодателей в Конгрессе о якобы возможном вторжении Азербайджана в Армению в обозримом будущем. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, группа американских законодателей от Демократической партии в телефонном разговоре 3 октября задала Блинкену вопрос о том, какие меры администрация может принять в отношении Азербайджана в связи с последним обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Как передает издание, глава внешнеполитического ведомства в ответ подчеркнул, что власти США "ищут возможности, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности", а также планируют пересмотреть предоставление Азербайджану военной помощи.

Как пишет издание, Блинкен добавил, что в Госдепартаменте "считают возможным вторжение Азербайджана в южную часть Армении в ближайшие недели".

Ранее председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) заявил, что администрация Соединенных Штатов должна приостановить предоставление Азербайджану военной помощи в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. В сентябре с такими же заявлениями выступал его предшественник на этом посту Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси).

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. По данным Еревана, в Армению въехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло около 120 тыс. человек.