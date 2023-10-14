Кулеба лично просил Блинкена вернуть McDonald's на Украину

Украинский министр иностранных дел рассказал, что сам не ест в ресторанах этой сети, поэтому "личного мотива не было"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что лично просил госсекретаря США Энтони Блинкена поспособствовать возобновлению работы сети ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине.

"Когда нужно было McDonald's вернуть на Украину, я сказал Блинкену: "Верни McDonald's на Украину". <...> История была такая: я еду в машине и смотрю, что все закрыты McDonald's, и я задумался - в России понятно, почему нет, а у нас почему нет? <...> И да, я позвонил Блинкену по другим вопросам и в конце говорю: "Тони, а что вообще за непорядок? Что это за отношение такое к нам?" - рассказал Кулеба в интервью телеканалу "1+1".

При этом министр добавил, что сам не ест в McDonald's, поэтому "личного мотива не было". По его мнению, "присутствие McDonald's в любой стране - это сигнал инвесторам, что тут можно работать", а закрытие сети на Украине было несправедливым. Кулеба считает, что работать над возобновлением работы иностранных компаний входит в обязанности внешнеполитического ведомства.

В сентябре Блинкен и Кулеба посетили ресторан McDonald's в Киеве. Там министр рассказал госсекретарю, как в студенческие годы избавлялся от похмелья с помощью чизбургеров и колы.