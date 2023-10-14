14 октября, 18:44
Военная операция на Украине

Экс-разведчик США заявил, что ВСУ оказались на грани уничтожения

Скотт Риттер отметил, что даже после перевооружения армии Украины за счёт поставок НАТО, планируемое контрнаступление не достигло поставленных задач

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Украинская армия была разгромлена на поле боя и просила у НАТО заново вооружить солдат. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

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В интервью он заявил о том, что Украина ещё осенью и зимой 2022 года обращалась к странам НАТО за военной помощью и фактически просила о полном перевооружении армии, поскольку "была разгромлена".

"В целом им нужно было заново отстроить свою армию, которую им создала НАТО с начала мая 2022 года и которая добилась успеха в Харькове и под Херсоном. Затем она была разгромлена, уничтожена на поле боя. Это цена, которую приходится заплатить, когда атакуешь русских", - отметил экс-разведчик.

Он пояснил, что даже после перевооружения армии Украины за счёт поставок НАТО, планируемое контрнаступление не достигло поставленных задач, в том числе из-за погодных условий и проблем со снабжением. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
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