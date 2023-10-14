Экс-советник Кучмы заявил о деморализации ВСУ на фоне провала контрнаступления

Олег Соскин подчеркнул, что "никакого контрнаступления нет"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Деморализация и растущее недовольство наблюдается в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне провала объявленного Киевом контрнаступления. Такое мнение высказал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, мобилизованные в ряды ВСУ раньше жили в мирных условиях, поэтому недовольны тем, что командиры "пускали их в лобовую атаку". "Растет недовольство, скажем, падает в определенной степени вот эта установка на наступление, деморализация идет у людей", - сказал он на YouTube-канале.

Соскин подчеркнул, что "никакого контрнаступления нет", Киев не смог достичь каких-либо серьезных результатов. Он также указал на огромные потери Украины в живой силе и вооружении.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент РФ Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что при этом контрнаступление так и не принесло значимых результатов. 13 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинское контрнаступление можно считать завершенным, российские войска уже несколько дней назад перешли к активным боевым действиям по всему фронту.