14 октября, 19:13,
обновлено 14 октября, 20:03
Палестино-израильский конфликт

Боррель призвал Израиль отменить требование об эвакуации с севера сектора Газа

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отметил, что "гражданские лица не должны использоваться как живой щит"

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Израиль пересмотреть свое требование об эвакуации с севера сектора Газа.

"Все заложники в Газе должны быть освобождены, гражданские лица не должны использоваться как живой щит. Приказ об эвакуации 1 млн человек с севера сектора Газа должен быть серьезно пересмотрен", - написал Боррель в соцсети X (бывший Twitter).

Он подчеркнул, что приоритетом должно быть "обеспечение безопасности гражданских лиц".

Практически синхронно с заявлением Борреля глава Европейского совета Шарль Мишель опубликовал письмо с приглашением лидеров ЕС на экстренный саммит 17 октября по Израилю. Он призывает Евросоюз выработать единую позицию по израильскому конфликту, обсудить риски для внутренней безопасности Евросоюза и угрозу нового миграционного кризиса. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБоррель, Жозеп
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