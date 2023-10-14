В Италии прошли акции в поддержку Палестины

Акции проводились в Милане, Турине и Флоренции

РИМ, 14 октября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек приняли участие в манифестациях в поддержку Палестины в Милане, Турине и Флоренции. Как сообщает газета Corriere della sera, только в Милане на акцию, организованную местной палестинской общиной, вышли 4 тыс. человек.

В северном Турине в демонстрации приняли участие около 3 тыс. человек, пишет в свою очередь La Stampa. Участники шествий в итальянских городах, среди которых были представители профсоюзов, студенты и члены других арабских общин, несли в руках флаги Палестины, скандировали лозунги в ее поддержку и жгли дымовые шашки. Стычек с полицией зафиксировано не было.

"Сегодняшняя демонстрация показывает, что мы не будем молчать перед лицом войны, убивающей палестинский народ", - приводит издание слова организаторов акции. По информации газеты La Stampa, на шествии в Турине также присутствовали некоторые имамы, которые призывали к диалогу и миру. Во Флоренции на аналогичную акцию вышло до 700 человек. В Бари порядка 400 человек приняли участие в демонстрации "Нет бомбам в Палестине и Израиле", организованной общественным комитетом "За мир на земле Бари".

На фоне ответных действий на атаку радикальной палестинской организации ХАМАС на Израиль израильской армии в секторе Газа в Италии поднялась волна в поддержку мирного палестинского населения. В определенных кругах итальянского общества - левых, крайне правых, студенческих - пропалестинские настроения присутствуют традиционно. Власти страны не стали запрещать манифестации, но они взяты под особый контроль. Кроме того, значительно усилены меры безопасности у объектов еврейских общин. Таких насчитывается более 10 тыс.

"На данный момент нет никаких рисков, хотя все меры по защите объектов еврейских общин были усилены. На данный момент мы не предвидим никаких рисков", - прокомментировал демонстрации вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.