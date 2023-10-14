Нетаньяху и Байден в пятый раз с 7 октября обсудили обострение вокруг Газы

В ходе беседы премьер-министр Израиля поблагодарил президента США за "безоговорочную поддержку" еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден вечером обсудили по телефону развитие событий вокруг сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, отметив, что это уже пятый телефонный разговор двух лидеров с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября.

"Два лидера обсудили ситуацию, особенно на юге [Израиля], а также в целом. Премьер-министр поблагодарил президента за обширную и быструю помощь США в сфере безопасности и разведки", - говорится в сообщении.

Нетаньяху проинформировал Байдена о своей поездке в район на границе с сектором Газа, состоявшейся ранее в субботу, а также поблагодарил его "за глубокую и безоговорочную поддержку Соединенными Штатами Государства Израиль и его права на самооборону". "Он также поблагодарил его за визиты [в Израиль] госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина", - отметили в канцелярии.

"Премьер-министр подчеркнул единство и решимость достичь поставленных [Израилем] целей боевых действий. Они согласились поддерживать регулярные контакты", - заключили в канцелярии.

Действия США

В Белом доме сообщили, что президент США обсудил с израильским премьер-министром координацию действий США с Египтом, Иорданией, Израилем, а также ООН по обеспечению доступа мирных жителей региона к продовольствию и медицинской помощи после атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

"Сегодня днем президент Байден в беседе с премьер-министром Нетаньяху подтвердил неизменную поддержку Израиля со стороны США. Президент Байден проинформировал премьер-министра Нетаньяху о военной поддержке США и вновь предостерег тех, кто стремится к расширению [палестино-израильского] конфликта. Президент Байден обсудил с премьер-министром Нетаньяху координацию действий США с ООН, а также Египтом, Иорданией, Израилем и другими странами региона для обеспечения доступа мирных жителей к воде, продовольствию и медицинской помощи. Президент Байден подтвердил свою поддержку всех усилий по защите гражданского населения", - отмечается в заявлении.

"По мере поступления информации о жестокостях, совершенных ХАМАС за последнюю неделю, президент Байден вновь заявил о необходимости безоговорочного осуждения всеми странами ХАМАС как террористической организации, которая не представляет устремления палестинского народа", - заключили в Белом доме.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин в субботу обсудил по телефону со своим израильским коллегой Йоавом Галантом ближневосточный конфликт. "Министр подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов делу обеспечения безопасности Израиля. В ходе разговора он обсудил важность соблюдения правил ведения войны, включая обязательства по защите гражданского населения, и решения проблемы обострения гуманитарного кризиса в Газе, в то время как Израиль продолжает свои операции по восстановлению безопасности", - отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер по итогам переговоров. По его словам, руководители военных ведомств обсудили ситуацию вокруг захвата боевиками заложников, а также поставки Израилю средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Остин "подтвердил, что усиление военного присутствия [США] в регионе призвано четко продемонстрировать приверженность сдерживанию любого государства или негосударственного субъекта, стремящегося к эскалации этой войны", заключил Райдер.