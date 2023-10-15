В Польше пройдут очередные парламентские выборы и референдум

По результатам опроса исследовательского центра IBRiS, 58,7% граждан страны намерены принять участие в голосовании

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Очередные парламентские выборы пройдут в Польше. Жителям страны предстоит выбрать 460 депутатов Сейма - нижней палаты парламента - и 100 сенаторов - представителей верхней палаты. В то же время в стране состоится референдум, на котором поляки проголосуют по вопросам продажи государственных активов иностранным организациям, повышения пенсионного возраста и приема тысяч нелегалов в рамках механизма принудительного переселения.

Избирательные участки откроются по всей стране в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и закроются в 21:00 (22:00 мск). Поляки смогут проголосовать и в других странах, где будут работать участки для голосования. Отдать свой голос смогут 29,92 млн человек.

Политические партии

Шансы пройти в парламент имеют пять крупнейших политических объединений. Последний опубликованный перед выборами опрос общественного мнения, проведенный исследовательским центром IBRiS, показал, что большинство голосов, вероятно, наберет правящая сейчас в Польше консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS). Выводы социологов свидетельствуют о том, что за партию власти проголосуют 33,9% граждан.

Крупнейшая оппозиционная "Гражданская коалиция" экс-премьера и бывшего главы Евросовета Дональда Туска пользуется поддержкой 27% избирателей. На третье место с результатом около 11% голосов претендует центристское объединение "Третий путь". "Левые" набирают 9,7%. В случае благосклонности электората совокупный результат этих трех партий может дать им шанс конкурировать с партией власти и в будущем претендовать на формирование коалиционного правительства.

Пятое место в опросах занимает праворадикальная, евроскептическая и националистическая партия "Конфедерация" с результатом 8,2%. Это объединение - потенциальный партнер по коалиции PiS, которой с большой долей вероятности не хватит голосов для получения большинства в парламенте.

Явка

Польские политологи сошлись во мнении, что важнейшее значение для результатов выборов будет иметь явка новых избирателей. Предполагается, что именно голоса тех, кто до последнего не знал, кому из претендентов отдать предпочтение, определят исход голосования.

Ожидается, что явка избирателей в воскресенье может быть достаточно высокой. Как сообщили эксперты IBRiS, 58,7% граждан Польши намерены принять участие в голосовании, еще 6% интересуются выборами, но пока не знают, пойдут к урнам или нет. 19,1% поляков точно не будут голосовать, 14,6% пока не собираются участвовать. Остальные затруднились ответить.

На последних выборах в национальный парламент в октябре 2019 года явка в Польше составила рекордные для страны 61,74%. В 2015 году в выборах поучаствовали 50,9% поляков.

Референдум

Одновременно с парламентскими выборами в Польше будет проведен общенациональный референдум.

Гражданам предлагается ответить на четыре вопроса: "Поддерживаете ли вы продажу государственных активов иностранным организациям, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?", "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, в том числе восстановление пенсионного возраста до 67 лет для мужчин и женщин?", "Поддерживаете ли ликвидацию заграждения на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь?", "Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках механизма принудительного переселения, навязываемого европейской бюрократией?".

Референдум будет проведен в те же дни и часы, что и парламентские выборы. Избирателям предложат три бюллетеня: с кандидатами в Сейм, Сенат (верхнюю палату парламента) и с вопросами референдума. Граждане Польши имеют право взять все бюллетени, а также только один или два.

Большое значение при таком двойном голосовании будет играть явка: если на выборах этот показатель не сильно важен, то референдум будет считаться состоявшимся только в случае участия более 50% избирателей. Согласно данным соцопросов, 40% планируют голосовать на референдуме, 41% категорически против.

Подведение итогов

Первые неофициальные итоги голосования станут известны сразу же после закрытия избирательных участков, когда местные СМИ опубликуют данные экзитполов.

Государственная избирательная комиссия сообщила, что представит частичные официальные данные о результатах выборов в понедельник, а окончательные итоги - днем позже. "Мы рассчитываем сообщить результаты голосования во вторник, 17 октября", - сказала на пресс-конференции глава национального избирательного бюро Магдалена Петржак.

Парламентские выборы проходят в Польше каждые четыре года. В 2015 году победу одержала PiS, получив большинство в Сейме - 235 из 460 мандатов. Правившая до этого на протяжении восьми лет "Гражданская платформа" Туска оказалась на втором месте. В 2019 году PiS также победила, сохранив большинство в Сейме, но утратив его в Сенате. В случае новой победы PiS станет первой в современной истории страны политической силой, которая продержалась у власти больше двух сроков подряд.