В Эквадоре пройдет второй тур досрочных выборов президента

Голосование проходит на фоне экономической стагнации и серьезного ухудшения ситуации в сфере безопасности в стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 октября. /ТАСС/. Второй тур досрочных президентских выборов пройдет в Эквадоре в воскресенье. На высший государственный пост претендует Луиса Гонсалес, представляющая левую коалицию "Гражданская революция", и Даниэль Нобоа, выдвигающийся от центристского движения "Национальное демократическое действие".

В первом туре выборов, который прошел 20 августа, за Гонсалес проголосовали 33%, за Нобоа - 24%. Опросы, опубликованные за 10 дней до выборов, не показали явного лидера во втором туре.

Досрочные выборы были созваны в мае действующим президентом Гильермо Лассо с целью роспуска парламента, который должен был рассмотреть вопрос его импичмента. Сам глава государства не участвовал в выборах.

Выборы в условиях режима ЧП

Выборы проходят на фоне экономической стагнации и серьезного ухудшения ситуации в сфере безопасности в Эквадоре. В 2022 году в стране было зарегистрировано рекордное число убийств - около 4 600, то есть 25,9 на каждые 100 тыс. человек. По сравнению с годом ранее показатель вырос более чем на 80%, он является худшим в регионе. Сейчас в стране действует чрезвычайное положение, введенное после убийства кандидата в президенты от движения "Строй" Фернандо Вильявисенсио. Политик был убит 9 августа на выходе с предвыборного мероприятия.

В день голосования 20 августа всех претендентов на высший государственный пост сопровождала охрана. Нобоа и журналист Кристиан Сурита, сменивший Вильявисенсио в качестве кандидата от движения "Строй", пришли на участки в бронежилетах. Сейчас Нобоа и Гонсалес также находятся под охраной военных и полиции.

Как сообщили власти Эквадора, к обеспечению безопасности в день голосования во втором туре выборов будет привлечено 53 тыс. полицейских и 43 тыс. военных.

О кандидатах

35-летний Нобоа - сын одного из богатейших бизнесменов страны Альваро Нобоа. Сам кандидат также занимался бизнесом. В случае избрания Нобоа обещает "спасти" экономику Эквадора с помощью программы по стимулированию производства и занятости за счет государственной поддержки малых и средних предприятий, налоговых льгот для компаний и привлечения иностранных инвестиций. Политик также выступает за ужесточение контроля за наркотиками и улучшение снабжения правоохранительных органов.

Нобоа возглавлял парламентскую группу дружбы между Эквадором и Россией и в этом качестве ездил в Москву в сентябре 2022 года. В то же время политик неоднократно заявлял, что осуждает специальную военную операцию, начатую РФ, и выступает за скорейшее мирное решение конфликта. "Эквадор, учитывая статус непостоянного члена Совета Безопасности ООН и торговые отношения с США и России, должен стать мостом мира между Россией и Украиной", - сказал он на президентских дебатах, которые прошли 1 октября.

45-летняя Гонсалес занимала различные посты в правительстве экс-президента Рафаэля Корреа (был главой государства в 2007-2017 гг.). В ходе предвыборной кампании она обещала сконцентрироваться на борьбе с коррупцией и наркоторговлей и добиться снижения количества убийств в стране. Гонсалеc говорила, что ее "главным советником" будет Корреа, который сейчас находится в Бельгии, где он получил политическое убежище из-за уголовных дел на родине. Кандидат высказывалась против блокировок российских СМИ, таких как RT.

Новый президент вступит в должность в конце ноября или начале декабря этого года. Очередные президентские и парламентские выборы должны пройти в Эквадоре в 2025 году.