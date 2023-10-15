Орбан выступит на международном форуме "Один пояс - один путь"

Ожидается, что премьер-министр Венгрии станет единственным западным лидером на форуме

БУДАПЕШТ, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Китай, где выступит на международном форуме "Один пояс - один путь" и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши, он также встретится в Пекине с главами крупнейших китайских компаний и банков. Ожидается, что Орбан станет единственным западным лидером, который в начале следующей недели примет участие в третьем форуме "Один пояс - один путь". Он приезжал в КНР на две предыдущие аналогичные конференции в 2017 и 2019 годах. "Венгрия намерена и в будущем оставаться частью этого далекоидущего сотрудничества", - заявил Хаваши информационному агентству MTI.

Пресс-секретарь отметил, что Китай является девятым по величине торговым партнером Венгрии. В 2023 году он оказался на первом месте по объему прямых инвестиций в венгерскую экономику. На предприятиях с китайской собственностью в Венгрии работают около 20 тыс. человек.

Помимо участия в форуме "Один пояс - один путь", Орбан планирует переговоры сначала с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, а затем с Си Цзиньпином. "Он также встретится с руководителями крупнейших китайских компаний и банков", - сообщил Хаваши. Орбан планирует пробыть в Пекине с 16 по 18 октября.

В это же время для участия в международном форуме там будет находиться президент России Владимир Путин, у которого также запланированы переговоры с председателем КНР. Однако в пресс-службе премьер-министра Венгрии не ответили на уточняющий вопрос корреспондента ТАСС, собираются ли встречаться в Пекине Орбан и Путин.

В последние годы Венгрия активно выступает за развитие экономического сотрудничества Евросоюза с Китаем и позиционирует себя едва ли не в качестве моста между Востоком и Западом. Глава МИД Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия гордится тем, что первой из стран ЕС присоединилась в 2015 году к программе "Один пояс - один путь". Эта инициатива была выдвинута в 2013 году Си Цзиньпином в целях активизации инвестиционных проектов в области экономики и торговли с участием как можно большего числа государств. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.