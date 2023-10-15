Явка на выборах в парламент Польши за четыре часа до завершения составила рекордные 57,54%

Зампредседателя ГИК республики Сильвестр Марчиняк сообщил, что до 17:00 часов по местному времени (18:00 мск) в выборах приняли участие более 16 млн избирателей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Явка на проходящих в Польше очередных парламентских выборах за четыре часа до закрытия избирательных участков составила рекордные 57,54%. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики Сильвестр Марчиняк.

По его словам, до 17:00 часов по местному времени (18:00 мск) в выборах приняли участие более 16 млн избирателей. "Это 57,54%", - сказал он. На последних парламентских выборах в 2019 году в это время уровень явки составлял 45,94%.

Согласно плану, все участки для голосования должны завершить работу в 21:00 по местному времени (22:00 мск), если не возникнут обстоятельства, которые заставят Государственную избирательную комиссию продлить работу каких-то отдельных участков. Пока Избирком информировал лишь о незначительных инцидентах, которые не могут повлиять на время завершения голосования. Сразу же после закрытия участков будут обнародованы данные экзитполов.

Парламентские выборы проходят в Польше каждые четыре года. В современной истории республики они проводятся уже в 10-й раз. Жители страны выбирают 460 депутатов Сейма - нижней палаты парламента и 100 сенаторов - представителей верхней палаты. Проголосовать смогут почти 30 млн поляков. Самая высокая явка на польских парламентских выборах была зафиксирована в 2019 году на уровне 61,74%.