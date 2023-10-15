В Уганде заявили об обезвреживании бомб, которые террористы планировали взорвать в церквях

Президент страны Йовери Кагута Мусевени также сообщил, что накануне национальные ВВС нанесли четыре удара по позициям группировки "Альянс демократических сил" на территории ДРК

ПРЕТОРИЯ, 15 октября. /ТАСС/. Две самодельные бомбы, которые террористы планировали заложить в церквях Уганды, удалось перехватить, не допустив их подрыва. Об этом сообщил президент Уганды Йовери Кагута Мусевени.

"Благодаря бдительности народа, две бомбы, которые боевики планировали заложить в церквях [городов] Кибиби, Бутамбала, были переданы в полицию и обезврежены, - отметил он в соцсети Х (ранее Twitter). - Полиция работает над тем, чтобы установить личности всех причастных". Глава государства призвал граждан проявлять бдительность и немедленно сообщать властям о подозрительных лицах, а также не принимать от незнакомых посылки. По словам Мусевени, в Кибиби террористы планировали заложить бомбу в оборудование для усиления звука, использующееся во время проповеди.

Президент Уганды также сообщил, что накануне национальные ВВС нанесли четыре удара по позициям группировки "Альянс демократических сил" (АДС) на территории Демократической Республики Конго (ДРК) вблизи от границы с Угандой. "Многие террористы были ликвидированы", - подчеркнул он. Уганда регулярно с согласия властей ДРК проводит операции на конголезской территории в целях ликвидации лагерей АДС.

Группировка АДС была создана на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистское формирование, находившееся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС отступили и укрылись в восточных районах ДРК.