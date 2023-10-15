15 октября, 19:02,
обновлено 15 октября, 19:11

В Польше по итогам выборов лидирует партия Качиньского с 36,8% голосов

Такой результат не позволит партии власти получить в 460-местном парламенте большинство

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Правящая в Польше консервативная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского лидирует по итогам парламентских выборов с 36,8% голосов. Об этом свидетельствуют итоги экзитпола, обнародованные Польским телевидением после закрытия участков.

Такой результат не позволит партии власти получить в 460-местном парламенте большинство, которым она располагала в последние восемь лет своего правления. Качиньскому теперь придется искать партнера для формирования правящей коалиции. 

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