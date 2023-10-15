15 октября, 19:16

В Польше явка на референдуме не преодолела необходимый барьер в 50%

По данным экзитпола, свой голос на референдуме отдали 40%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Явка граждан Польши на состоявшемся параллельно с парламентскими выборами всенародном референдуме по важным общественно-политическим вопросам не превысила необходимый барьер в 50%. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, обнародованные Польским телевидением после закрытия избирательных участков.

Согласно польским законам, референдум признается состоявшимся, если в нем принимают участие более 50% избирателей. В это воскресенье свой голос на референдуме отдали 40%.

Гражданам предлагалось ответить на четыре вопроса: "Поддерживаете ли вы продажу государственных активов иностранным организациям, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?", "Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, в том числе восстановление пенсионного возраста до 67 лет для мужчин и женщин?", "Поддерживаете ли ликвидацию заграждения на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь?", "Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках механизма принудительного переселения, навязываемого европейской бюрократией?". 

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