Туск начнет переговоры о формировании правящей коалиции после официальных итогов выборов

Лидер "Гражданской коалиции" считает, что в сложившейся ситуации нужно действовать исходя из принципа обыкновенной порядочности

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Лидер крупнейшей оппозиционной силы в Польше "Гражданская коалиция" Дональд Туск заявил, что намерен начать переговоры о формировании правящей коалиции после оглашения официальных итогов состоявшихся в стране парламентских выборов.

"Мы посмотрим, каким будет окончательный результат, но уже сейчас мы можем сказать точно, что перемена, о которой мы мечтали, наступила. Несколько часов мы подождем официальных итогов, сядем, поговорим и точно договоримся", - сказал он в эфире телеканала TVN24.

По его словам, в сложившейся ситуации нужно действовать исходя из принципа обыкновенной порядочности и подождать итогов Государственной избирательной комиссии. "Мы должны знать, на что мы опираемся, у кого сколько мандатов", - указал политик.

Туск выразил надежду, что президент Польши Анджей Дуда не будет чинить препятствия объединенной оппозиции и сразу поручит сформировать правительство ее кандидату. "Он уже столько лет занимает пост президента. Думаю, он будет действовать рассудительно и ответственно", - отметил он.

Очередные парламентские выборы состоялись в Польше 15 октября. Правящая в республике уже восемь лет консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS), согласно данным экзитпола, занимает первое место и набирает 36,8% голосов (200 мандатов), но этого недостаточно, чтобы сформировать правящее большинство. Ее потенциальный партнер по коалиции - националистическая партия евроскептиков "Конфедерация" - получает 6,2% (12 мандатов), что не изменит ситуацию. Гражданская коалиция Туска получает 31,6% голосов (163 мандата), центристское объединение "Третий путь" - 13% (55 мандатов), "Левые" - 8,6% (30 мандатов). В совокупности это позволит им занять 248 кресел в 460-местном парламенте.

Окончательные официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует подвести 17 октября. Согласно конституции, президент Польши после оглашения официальных результатов выборов должен предоставить право сформировать правительство победившей партии. Предложение по новому кабмину выносится на голосование Сейма. Если у оппозиции будет большинство и партиям удастся договориться, оно будет отклонено. Тогда президент может предложить парламенту еще одну кандидатуру премьера. Если и эта попытка окажется неудачной, страну ждут досрочные парламентские выборы.