Премьер Саксонии выступил за установление предела интеграции в миграционной политике

Михаэль Кречмер считает, что в первую очередь убедиться, чтобы те, кто получил отказ и был вынужден покинуть страну, не получали те же социальные пособия, что и другие просители убежища

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) высказался за установление верхнего предела интеграции в миграционной политике.

В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Кречмер отметил, что необходимо изменить миграционную политику. "Для этого нужно говорить о цифрах. Сколько людей мы можем принять, можем ли мы их интегрировать?" - сказал саксонский премьер. При этом он не исключил внесения изменений в основной закон.

Теперь, по словам Кречмера, необходимо в первую очередь убедиться, чтобы те, кто получил отказ и был вынужден покинуть страну, не получали те же социальные пособия, что и другие просители убежища. "Эти выплаты должны быть сокращены, в том числе для того, чтобы усилить давление с целью вынудить покинуть страну", - добавил он.

Кречмер обвинил правительство ФРГ в том, что оно не воспринимает этот вопрос всерьез. Решения, принятые на недавней конференции премьер-министров федеральных земель, по его утверждению, были проигнорированы. "Это неразумный политический стиль - ждать, пока вы действительно окажетесь у стены и дальше идти нельзя. Это обвинение, которое следует выдвинуть федеральному правительству", - резюмировал премьер Саксонии.

Федеральные земли ФРГ 12 октября среди прочего призвали к принятию эффективных мер по ускорению процедур предоставления убежища, стационарному пограничному контролю на границах с Чехией и Польшей и общенациональной единой платежной карте для просителей убежища вместо платежей наличными. После конференции премьер-министров канцлер ФРГ Олаф Шольц 13 октября обсуждал возможности достижения соглашения по этому вопросу с премьер-министрами Гессена и Нижней Саксонии и впервые с лидером ХДС Фридрихом Мерцем. Все стороны тогда назвали двухчасовые переговоры конструктивными, даже несмотря на отсутствие каких-либо результатов. Конкретные решения должны быть найдены на встрече всех глав германских регионов с Шольцем в Берлине 6 ноября.

Как заявил ранее газете Corriere della Sera президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ оказалась на грани возможностей по приему беженцев. Глава государства сообщил, что в первые шесть месяцев этого года в Германии было подано 162 тыс. запросов о предоставлении убежища, "треть от всего числа в ЕС".