Эксперты МАГАТЭ, КНР, Канады и Южной Кореи начали сбор проб воды у АЭС "Фукусима-1"

Группа призвана проверить результаты анализов, проводимых японской стороной

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также эксперты из Канады, Китая и Южной Кореи начали сбор проб в море в районе АЭС "Фукусима-1", откуда с конца августа начался сброс технической воды, прошедшей очистку от радиоактивных частиц. Эта группа будет работать до 23 октября и призвана проверить результаты анализов, проводимых японской стороной, сообщает информационное агентство Kyodo.

Эксперты из Канады, Китая и Южной Кореи, по его данным, работают независимо от МАГАТЭ в качестве третьей стороны в ходе этих исследований. Kyodo обращает внимание на то, что КНР выступает против сброса в море воды с АЭС "Фукусима-1".

Помимо сбора проб воды эксперты проведут также анализ на наличие радиоактивных веществ в морепродуктах, включая моллюски и рыбу. Предполагается сравнить результаты нынешних проб с данными, полученными в прошлом году.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Она подвергается очистке, однако и после этого содержит тритий, радиоактивный изотоп водорода, который не поддается удалению. Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о ее постепенном сбросе в океан. Эта операция растянется на 30-40 лет. План одобрен МАГАТЭ, однако вызывает недовольство некоторых стран, в первую очередь Китая.

В ходе первого этапа с 24 августа по 11 сентября в океан было сброшено около 7,8 тыс. тонн воды. 5 октября начался второй этап, в ходе которого планируется слить также порядка 7,8 тыс. тонн. Перед сбросом в океан вода разбавляется морской водой, чтобы довести в ней содержание трития до уровня ниже допустимых норм. Замеры, проведенные ранее японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.