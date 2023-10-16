Кабмин Японии не комментирует потенциально скандальные высказывания министра обороны

Минору Кихира ранее призвал избирателей в префектуре Нагасаки поддержать на довыборах в парламент кандидата от Либерально-демократической партии, чтобы "отплатить за тяжкий труд бойцов Сил самообороны"

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно не стал комментировать потенциально скандальные высказывания министра обороны Минору Кихары, увязавшего поддержку кандидатов от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) с поддержкой Сил самообороны страны. Эти высказывания, как отмечают ведущие японские издания, могут быть расценены оппозицией как использование Сил самообороны в политических целях и стать поводом для критики.

Кихира ранее призвал избирателей в префектуре Нагасаки поддержать на довыборах в парламент кандидата от ЛДП, чтобы "отплатить за тяжкий труд бойцов Сил самообороны".

"Я в курсе соответствующих сообщений, однако я воздержусь от комментариев со стороны правительства в отношении политической деятельности депутатов парламента", - сказал он. "Однако, в любом случае само собой разумеется, что госструктуры, такие как Силы самообороны, политически нейтральны и никогда не поддержат того или иного кандидата", - добавил Мацуно.

Скандальные высказывания членов правительства регулярно становятся поводом для критики со стороны оппозиции, которая для этого обычно использует заседания парламента. В Японии сейчас перерыв в работе парламента, однако уже на 20 октября запланировано начало его внеочередной сессии.

Агитация, во время которой члены ЛДП апеллируют к поддержке Сил самообороны, уже становилась причиной громкого политического скандала вокруг Томоми Инады, которая в 2017 году занимала пост главы Минобороны. Тогда она "от имени министерства обороны, Сил самообороны, министра обороны и ЛДП" призвала избирателей отдать голос за кандидата из своей партии.