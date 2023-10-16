Токаев примет участие в международном форуме "Один пояс - один путь" в Пекине

Президент Казахстана также проведет переговоры с высшим руководством КНР, сообщила пресс-служба главы государства

АСТАНА, 16 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17-18 октября посетит с официальным визитом Пекин, где примет участие в третьем международном форуме "Один пояс - один путь" и проведет переговоры с высшим руководством КНР. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"17-18 октября президент Казахстана с официальным визитом посетит Китайскую Народную Республику. В Пекине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в третьем форуме высокого уровня "Один пояс - один путь", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланирован ряд встреч казахстанского лидера с руководителями крупных китайских компаний.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций. Форум пройдет в Пекине с 17 по 18 октября.