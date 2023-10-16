Бывший глава администрации Тайваня посетит Нью-Йорк и Вашингтон

Ма Инцзю руководил администрацией острова с 2008 по 2016 год

ГОНКОНГ, 16 октября. /ТАСС/. Бывший глава тайваньской администрации Ма Инцзю в ходе поездки в США посетит Нью-Йорк и Вашингтон. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

По его данным, Ма Инцзю, руководивший администрацией острова с 2008 по 2016 год, вылетел в США в воскресенье. В ходе поездки он планирует, в частности, выступить с речью в Нью-Йоркском университете, встретиться с учеными из базирующихся в Вашингтоне аналитических центров.

Кроме того, Ма Инцзю посетит банкет, организованный главой тайбэйского экономического и культурного представительства в США (де-факто посольство острова) Сяо Мэйцинь. Сроки окончания поездки не уточняются.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, этот остров является одной из провинций КНР.

Политические контакты Тайваня с Пекином были заморожены после победы на выборах главы администрации территории в 2000 году Чэнь Шуйбяня. Согласно позиции Демократической прогрессивной партии (ДПП), которую он возглавлял с 2000 по 2008 год, Тайвань является суверенным государством. После возвращения Гоминьдана к власти в 2008 году новый руководитель острова Ма Инцзю активизировал экономическое сотрудничество с Пекином. С 2016 года главой администрации Тайваня является представитель ДПП Цай Инвэнь, которая выступает против интеграции и за сохранение статус-кво.