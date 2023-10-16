Катар выступил посредником при возвращении украинских детей из России

Как указали в МИД эмирата, "на этой неделе оно способствовало размещению детей и их семей в посольстве Катара в Москве"

ДУБАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Катар выступил в качестве посредника между Россией и Украиной при возвращении части украинских детей на родину. Об этом сообщило министерство иностранных дел эмирата.

"Государство Катар заявляет об успехе процесса воссоединения ряда украинских детей с их семьями на Украине и считает это важным началом на пути воссоединения остальных детей, пострадавших от российско-украинской войны, с их семьями", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Катара в социальной сети X (ранее Twitter). В ведомстве указали, что "на этой неделе оно способствовало размещению [украинских] детей и их семей в посольстве Катара в Москве и последующей их отправки до конечного пункта назначения".

Во внешнеполитическом ведомстве Катара выразили "признательность правительствам Украины и Российской Федерации за их сотрудничество и приверженность обеспечению безопасности и благополучия этих детей, а также предоставлению им надлежащего ухода на протяжении всего процесса и до него". Катар, отмечается в заявлении, также выражает "полную поддержку усилиям украинской и российской сторон по защите прав и [обеспечению] благополучия детей, пострадавших от продолжающегося конфликта".

Украинская сторона неоднократно обвиняла Россию в похищении детей и вывозе их в свои субъекты. Киев требовал от стран Запада способствовать их возвращению на Украину. Однако, как подчеркивал президент РФ Владимир Путин во время встречи 17 июня с лидерами африканских государств, российские представители вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье. Москва никогда не намеревалась разлучать детей с родителями и не будет против их воссоединения с семьями, если родственники объявятся.

21 сентября детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова сообщила, что существует канал связи с властями Украины, через который выстраивается работа по передаче российских детей на территорию России, а украинских - на территорию Украины. Тогда она заявила, что работа ведется по делам 15 детей с каждой стороны.