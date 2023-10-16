Эксперт: парламентские выборы в Польше не окажут влияние на нынешние отношения с РФ

Профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич отметил, что выборы в Варшаве являются интересным и важным событием, показывающим раскол польского общества

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Прошедшие накануне в Польше парламентские выборы не смогут оказать влияние на текущее состояние отношений Варшавы и Москвы. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич.

"Итоги выборов в Польской Республике на двусторонние отношения [России и Польши] повлиять не могут", - сказал специалист.

По мнению Межевича, выборы в республике не смогут повлиять на позицию Варшавы по украинскому кризису. "Потому что и правящая сейчас коалиция, и оппозиция считают необходимым помогать Украине", - пояснил он.

По его словам, выборы в Польше являются интересным и важным событием, показывающим раскол польского общества. "Безусловно, для самих поляков то, кто победил, как победил, имеет огромное значение, но [для] России и Белоруссии одинаково - это все наши непримиримые противники", - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что правящая партия Польши "Право и справедливость" (ПиС) после подсчета 10,3% голосов избирателей на прошедших 15 октября парламентских выборах улучшила свой результат, получив 40,17%. Крупнейшее оппозиционное объединение "Гражданская коалиция" (ГК) получила 26,55% голосов, объединение "Третий путь" - 13,66%. По результатам экзитполов в день выборов ПиС набирала 36,8%, ГК - 31,6%.

Как ранее отмечали в МИД РФ, Варшава в последние годы проводит враждебную политику в отношении России, поощряет преступный неонацистский киевский режим и накачивает его вооружением.