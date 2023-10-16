16 октября, 09:28,
обновлено 16 октября, 09:44
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Египта заявил, что власти Израиля не приняли мер по открытию КПП "Рафах"

Самех Шукри сообщил о готовности доставить помощь в анклав через этот контрольно-пропускной пункт в случае его открытия

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Египет готов доставить гуманитарную помощь в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", однако власти Израиля не приняли мер по открытию погранперехода со стороны палестинского анклава. Об этом заявил глава МИД Египта Самех Шукри на совместной пресс-конференции с французской коллегой Катрин Колонна в Каире.

"Мы готовы доставить помощь в сектор Газа через КПП "Рафах", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов. - Но, к сожалению, правительство Израиля не заняло позицию по открытию перехода со стороны сектора Газа". 

Теги:
ПалестинаЕгипетФранцияПалестино-израильский конфликтИзраильКолонна, Катрин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация