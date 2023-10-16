Глава МИД Египта заявил, что власти Израиля не приняли мер по открытию КПП "Рафах"

Самех Шукри сообщил о готовности доставить помощь в анклав через этот контрольно-пропускной пункт в случае его открытия

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Египет готов доставить гуманитарную помощь в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", однако власти Израиля не приняли мер по открытию погранперехода со стороны палестинского анклава. Об этом заявил глава МИД Египта Самех Шукри на совместной пресс-конференции с французской коллегой Катрин Колонна в Каире.

"Мы готовы доставить помощь в сектор Газа через КПП "Рафах", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов. - Но, к сожалению, правительство Израиля не заняло позицию по открытию перехода со стороны сектора Газа".