16 октября, 10:43,
обновлено 16 октября, 10:56

Welt: ФРГ планирует ввести стационарный контроль на границах с Польшей, Чехией, Швейцарией

Стационарные посты сейчас действуют в Германии только на границе с Австрией

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Германии заявило Еврокомиссии о планах введения стационарного контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Об этом сообщил телеканал Welt со ссылкой на источники в МВД ФРГ и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Министр внутренних дел Нэнси Фезер (СДПГ) намерена в течение дня провести встречу со своими коллегами из трех стран, чтобы обсудить детали. В случае введения стационарного контроля страна ЕС обязана уведомить Брюссель. В настоящее время стационарные посты действуют в Германии только на границе с Австрией. 

Теги:
АвстрияГерманияЧехияШвейцарияПольша
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