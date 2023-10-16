Welt: ФРГ планирует ввести стационарный контроль на границах с Польшей, Чехией, Швейцарией

Стационарные посты сейчас действуют в Германии только на границе с Австрией

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Германии заявило Еврокомиссии о планах введения стационарного контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Об этом сообщил телеканал Welt со ссылкой на источники в МВД ФРГ и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Министр внутренних дел Нэнси Фезер (СДПГ) намерена в течение дня провести встречу со своими коллегами из трех стран, чтобы обсудить детали. В случае введения стационарного контроля страна ЕС обязана уведомить Брюссель. В настоящее время стационарные посты действуют в Германии только на границе с Австрией.