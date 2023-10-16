Кулеба заявил, что ситуация в Израиле не должна отвлекать внимание от Украины

По словам главы украинского МИД, Киев получает от партнеров сигналы, что "поддержка Украины будет продолжаться, а поддержка Израиля будет начинаться"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Ситуация в Израиле не должна отводить внимание западных партнеров от кризиса на Украине, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Ни в одном из этих конфликтов мы не можем проиграть, кризис продолжается. Один кризис наступает после другого. Но новый кризис не должен отвести внимание от предыдущего кризиса, потому что все взаимосвязано", - сказал он на совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи в Киеве, отвечая на вопрос журналистов о влиянии ситуации в Израиле на поддержку Украины.

По словам Кулебы, Киев получает от партнеров сигналы, что "поддержка Украины будет продолжаться, а поддержка Израиля будет начинаться". Глава МИД назвал это "единственной жизнеспособной стратегией".

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что США могут и будут оказывать военную помощь и Израилю, и Украине. Однако тенденция к сокращению помощи Киеву начала наблюдаться еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке. Западные СМИ отмечали, что союзники Киева начали уставать от Украины. А глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности 4 октября заявил, что запасы вооружений для Украины подходят к концу.