Парламент Грузии зарегистрировал законопроект о штрафах для ТВ за ксенофобию

Инициатива будет рассматриваться в ускоренном порядке

ТБИЛИСИ, 16 октября. /ТАСС/. Бюро парламента Грузии зарегистрировало законопроект, позволяющий штрафовать вещателей за использование языка ненависти и содержание в ТВ-программах призывов к терроризму. Заседание бюро транслировалось на сайте парламента Грузии.

Согласно поправкам в закон "О вещании", инициированных правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", вещатель, в эфире которого будет использован язык ненависти в отношении человека или группы лиц по половому, возрастному, расовому, национальному, религиозному, языковому, политическому и иным признаками, получит в первый раз предупреждение. Если нарушение повторится в течение года, он будет оштрафован на 0,5% от годового дохода на сумму не меньше 2,5 тыс. лари (около $960). Аналогичное наказание предусмотрено, если какая-либо телепрограмма будет содержать призыв к терроризму.

Законопроект будет рассматриваться в ускоренном порядке. Ответственным комитетом назначен комитет по отраслевой экономике и экономической политике. Оппозиция оценила законопроект как попытку вмешательства властей в работу независимых СМИ и не собирается его поддерживать.