Наблюдатели заявили о непропорциональном преимуществе правящей партии Польши на выборах

По словам специального координатора, назначенного действующим председателем ОБСЕ, Пии Каумы, выборы проходили с использованием "риторики нетерпимости, ксенофобии и мизогинии"

ВЕНА, 16 октября. /ТАСС/. Миссия международных наблюдателей на выборах в Польше считает, что правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) имела "явное преимущество" за счет непропорционального доступа к "государственным ресурсам и СМИ". Об этом заявила Пиа Каума, специальный координатор, назначенный действующим председателем ОБСЕ.

"Выборы были конкурентными, у избирателей был большой выбор политических альтернатив. Но у правящей партии было явное преимущество за счет непропорционального влияния на использование государственных ресурсов и СМИ", - сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, выборы проходили с использованием "риторики нетерпимости, ксенофобии и мизогинии". Наблюдатели пришли к выводу, что государственные СМИ освещали выборы в пользу ПиС, что подрывает "демократическое разделение между государством и партией".

Миссия международных наблюдателей, в состав которой вошли 154 человека, была организована Бюро по демократическим институтам и правам человека, Парламентской ассамблеей ОБСЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы. Пресс-конференцию Каумы транслировало ОБСЕ.

15 октября в Польше состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным итогам, первое место заняла правящая в республике уже восемь лет партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость", но для получения большинства в парламенте ее результата недостаточно. Совокупный результат трех проходящих в парламент оппозиционных партий ("Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые") позволяет им претендовать на формирование правящей коалиции. Согласно заявлениям оппозиционных политиков, вступать в коалицию с ПиС, чтобы партия сохранила власть, никто не планирует.