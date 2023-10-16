Глава МИД Венгрии считает, что большинство стран ждет окончания конфликта на Украине

Как заявил Петер Сийярто, мирный план, выдвинутый Китаем, направлен как раз на достижение такой цели

БУДАПЕШТ, 16 октября. /ТАСС/. Подавляющее большинство стран ждет скорейшего окончания вооруженного конфликта на Украине, и мирный план, выдвинутый Китаем, направлен как раз на достижение такой цели. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Пекине с его китайским коллегой Ван И.

Он отметил, что украинский конфликт и пути его урегулирования были главной темой переговоров. "Мирный план, предложенный Китаем, наиболее близок к нашему видению. Это объясняется двумя причинами: во-первых, [в этом плане] речь идет о мире, а во-вторых, он существует. К сожалению, не так много других мирных планов, которые признают, что на поле боя этот конфликт разрешить нельзя", - сказал Сийярто в интервью венгерскому телеканалу М1.

Министр подчеркнул, что Венгрия поддерживает мирный план Китая, заинтересована в его успехе и хотела бы, "чтобы на Украине наконец наступил мир". "Хотя в Европе все еще царит определенный военный психоз, подавляющее большинство стран с нетерпением ждет окончания войны", - добавил Сийярто.

Он сообщил, что на встрече с Ван И обсуждались также "чрезвычайно тревожная ситуация" на Ближнем Востоке в свете нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль и вопросы экономического сотрудничества Китая со странами Евросоюза, в том числе с Венгрией.

Будапешт с самого начала поддержал мирный план Пекина. В феврале китайский МИД опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине, включающий 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению интересов всех стран в области безопасности, нормализации гуманитарной ситуации, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от односторонних санкций без решения Совета Безопасности ООН. Китай назвал диалог и переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и предложил поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. В документе отмечается, что международное сообщество должно создать условия и предоставить платформу для переговоров.