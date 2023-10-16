16 октября, 15:35
Военная операция на Украине

Глава МИД Венгрии считает, что большинство стран ждет окончания конфликта на Украине

Как заявил Петер Сийярто, мирный план, выдвинутый Китаем, направлен как раз на достижение такой цели

БУДАПЕШТ, 16 октября. /ТАСС/. Подавляющее большинство стран ждет скорейшего окончания вооруженного конфликта на Украине, и мирный план, выдвинутый Китаем, направлен как раз на достижение такой цели. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Пекине с его китайским коллегой Ван И.

Он отметил, что украинский конфликт и пути его урегулирования были главной темой переговоров. "Мирный план, предложенный Китаем, наиболее близок к нашему видению. Это объясняется двумя причинами: во-первых, [в этом плане] речь идет о мире, а во-вторых, он существует. К сожалению, не так много других мирных планов, которые признают, что на поле боя этот конфликт разрешить нельзя", - сказал Сийярто в интервью венгерскому телеканалу М1.

Министр подчеркнул, что Венгрия поддерживает мирный план Китая, заинтересована в его успехе и хотела бы, "чтобы на Украине наконец наступил мир". "Хотя в Европе все еще царит определенный военный психоз, подавляющее большинство стран с нетерпением ждет окончания войны", - добавил Сийярто.

Он сообщил, что на встрече с Ван И обсуждались также "чрезвычайно тревожная ситуация" на Ближнем Востоке в свете нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль и вопросы экономического сотрудничества Китая со странами Евросоюза, в том числе с Венгрией.

Будапешт с самого начала поддержал мирный план Пекина. В феврале китайский МИД опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине, включающий 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению интересов всех стран в области безопасности, нормализации гуманитарной ситуации, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от односторонних санкций без решения Совета Безопасности ООН. Китай назвал диалог и переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и предложил поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. В документе отмечается, что международное сообщество должно создать условия и предоставить платформу для переговоров. 

Теги:
УкраинаРоссияКитайВенгрияВан ИВоенная операция на Украине
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