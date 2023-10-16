16 октября, 16:06

В Финляндии рассказали о ходе расследования повреждения Balticconnector

Газета Ilta-Sanomat отмечает, что полиция опознала корабли, находившиеся в районе трубопровода во время инцидента, и изучает их деятельность

СТОКГОЛЬМ, 16 октября. /ТАСС/. Центральная криминальная полиция Финляндии перешла к "активной фазе" расследования повреждения газопровода Balticconnector. Об этом сообщил комиссар Ристо Лохи.

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"Расследование находится в очень активной фазе и двигается по нескольким направлениям", - приводит газета Ilta-Sanomat слова руководителя расследования. "Уже сейчас о произошедшем накопилось очень большое количество данных, которые постоянно анализируются", - добавил он.

Издание отмечает, что полиция опознала корабли, находившиеся в районе трубопровода во время инцидента, и изучает их деятельность. Однако из-за погодных условий и размеров территорий еще не все следственные мероприятия были проведены, сообщает газета. 

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