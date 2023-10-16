Суд в США ограничил возможность Трампа высказываться по делу о штурме Капитолия

По данным The Washington Post, бывшему американскому лидеру разрешается говорить о "политической подоплеке расследования"

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Федеральный суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство спецпрокурора США Джека Смита, который просил ограничить возможность бывшего американского лидера Дональда Трампа публично комментировать дело о штурме Капитолия. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Как поясняет издание, судья Таня Чаткэн постановила, что Трампу запрещается выступать с публичными высказываниями в адрес спецпрокурора и его подчиненных, а также "любых сотрудников суда" и членов их семей. Газета приводит слова судьи, согласно которым Трампу разрешается говорить о "политической подоплеке расследования", но нельзя "компрометировать и открыто поддерживать жестокость по отношению к государственным служащим, выполняющим свою работу".

В середине сентября спецпрокурор США обратился в суд с ходатайством об ограничении возможностей Трампа публично комментировать дело по штурму Капитолия. Как указывал Смит, заявления Трампа "могут навредить присяжным заседателям, посеять страх среди потенциальных присяжных и вылиться в угрозы и притеснение людей". Ранее Трамп неоднократно позволял себе критические высказывания в адрес спецпрокурора, а также требовал отвода судьи и смены места проведения суда по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне в январе 2021 года.

Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.