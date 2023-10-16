Шольц объяснил визит в Израиль желанием продемонстрировать ему солидарность

Канцлер ФРГ в очередной раз осудил атаку радикалов на Израиль

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц лично подтвердил, что во вторник отправится в Израиль, а потом в Египет. Об этом он заявил на пресс-конференции в албанской столице, трансляцию вела пресс-служба Еврокомиссии.

"Для меня важно с практической точки зрения продемонстрировать солидарность с Израилем посредством этого визита, - сказал он. - Есть конкретные практические вопросы для обсуждения, особенно речь идет о ситуации с безопасностью. Также речь идет о том, чтобы не допустить эскалации конфликта на другие регионы". "Касаемо более позднего визита в Египет: речь идет о том, чтобы постоянно быть в контакте со всеми", - добавил глава кабмина.

Шольц в очередной раз осудил атаку радикалов на Израиль. "Нападение ХАМАС было террористическим актом, - сказал канцлер. - Израиль имеет право защищаться".

Как передавала газета Yedioth Ahronoth, Шольц пробудет в еврейском государстве несколько часов, после чего направится в Египет. Планы канцлера ФРГ 17 октября посетить Израиль подтверждал телеканал N-TV со ссылкой на источники в германском правительстве. Как ожидается, до поездки глава правительства встретится в Берлине с королем Иордании Абдаллой II. Во время переговоров будут обсуждаться прежде всего последствия обострения обстановки на Ближнем Востоке.